Pordenone-Venezia: formazioni e in tv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pordenone-Venezia, match valido per la diciottesima giornata di Serie B, si disputerà sabato 16 gennaio 2021 alle ore 16 allo stadio Friuli di Udine. Come arrivano le due squadre? Il Pordenone è decimo in classifica ed 3a un solo punto dalla zona playoff. Nel turno precedente ha violato il campo della capolista Salernitana. I lagunari, invece, sono settimi con un punto di vantaggio proprio sui lagunari ma non ottiene i 3 punti da 5 partite. Pordenone-Venezia: le probabili formazioni Tesser punterà sul solito 4-3-1-2 con Perisan tra i pali, mentre Vogliacco, Falasco, Bassoli e Barison completano il reparto difensivo. A centrocampo, Zammarini, Calo e Rossetti. In avanti, Mallamo dietro le punte Diaw e Ciurria. Zanetti risponderà con il 4-3-3: Lezzerini in porta, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021), match valido per la diciottesima giornata di Serie B, si disputerà sabato 16 gennaio 2021 alle ore 16 allo stadio Friuli di Udine. Come arrivano le due squadre? Ilè decimo in classifica ed 3a un solo punto dalla zona playoff. Nel turno precedente ha violato il campo della capolista Salernitana. I lagunari, invece, sono settimi con un punto di vantaggio proprio sui lagunari ma non ottiene i 3 punti da 5 partite.: le probabiliTesser punterà sul solito 4-3-1-2 con Perisan tra i pali, mentre Vogliacco, Falasco, Bassoli e Barison completano il reparto difensivo. A centrocampo, Zammarini, Calo e Rossetti. In avanti, Mallamo dietro le punte Diaw e Ciurria. Zanetti risponderà con il 4-3-3: Lezzerini in porta, ...

