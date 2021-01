Plurimi omicidi e cannibalismo | morta di Covid la “nonna squartatrice”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 gennaio 2021) È una vicenda agghiacciante quella che vede al centro della narrazione un’anziana donna di 81 anni, arrestata in Russia con capi d’imputazione terribili comeo plurimo e. Dalle brutali uccisioni delle sue vittime (una bimba di 8 anni, un bidello di 52 anni e una parente di 77 anni) alle testimonianze di chi avrebbe confermato la sua abitudine nel cucinare dolci e pietanze con la carne delle vittime. Contratto il Coronavirus in carcere, l’anziana è deceduta prima che il processo a suo carico terminasse. L’agghiacciante storia della “cannibale” Sofia Zhukova, definita anche ““, è stata una serial killer russa nata nel 1939 a Zvyagino, un villaggio nei pressi della regione di Nižnij Novgorod. Nata in circostanze difficili, sin da piccola ha dovuto ...