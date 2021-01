Paratici: «Con Suarez c’era accordo da 10 mln annui» (Di giovedì 14 gennaio 2021) Caso Suarez Juventus stipendio – «Paratici mi disse che la Juve stava comprando Suarez e l’accordo era quasi fatto». E’ quanto rivelato nell’interrogatorio del 13 novembre dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Dagli interrogatori, riportati dal Corriere della Sera, emerge che la società bianconera aveva già trovato un accordo con l’attaccante L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) CasoJuventus stipendio – «mi disse che la Juve stava comprandoe l’era quasi fatto». E’ quanto rivelato nell’interrogatorio del 13 novembre dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Dagli interrogatori, riportati dal Corriere della Sera, emerge che la società bianconera aveva già trovato uncon l’attaccante L'articolo

ZZiliani : Dunque: con #Suarez c’era già l’accordo economico, ma Paratici non sapeva che non avesse passaporto europeo (!) e h… - ZZiliani : Di lui si ricorda la famosa frase: “Adesso si sta esagerando” pronunciata a proposito del caso #Suarez con la… - darioforcolin : @PaPaganini Paolo, per quanto sia bella la foto con Paratici, avrei preferito una con la Leotta!?????????? - genovesergio76 : Juventus, Paratici aveva l’accordo con Suarez: 10 milioni per due anni via @OneFootball. Leggilo qui: - PeroniStefano : RT @ZZiliani: Dunque: con #Suarez c’era già l’accordo economico, ma Paratici non sapeva che non avesse passaporto europeo (!) e ha attivato… -