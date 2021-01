Norwegian | no dei sindacati a decisioni affrettate

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Chiediamo alla Compagnia di valutare congiuntamente ogni eventuale azione futura per non disperdere il patrimonio di alte professionalità rappresentate dagli oltre 300 dipendenti basati a Roma“. È la richiesta espressa in una nota dalle segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti dopo aver appreso dai vertici dila decisione del vettore aereo low cost di sospendere tutte le operazione di Lungo Raggio su base internazionale a causa della pandemia. La domanda arriva, spiegano nella nota, “tenuto conto che il sistema degli ammortizzatori sociali in essere nel nostro Paese, a differenza di altri, risulta offrire validissime alternative alla semplice, affrettata e poco conveniente decisione di cessare le attività industriali in Italia”. “Questo offrirebbe alla Compagnia l’ampia flessibilità necessaria ad affrontare la ripresa del ...