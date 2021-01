NFL, Divisional Playoff 2020-2021 – Ravens-Bills (Di giovedì 14 gennaio 2021) La corsa al Super Bowl LV di Baltimore e Buffalo prosegue con lo scontro diretto del Divisional Playoff. Domenica 17, alle 2:15 ora italiana, Ravens e Bills scendono in campo al New Era Field di Buffalo. La squadra allenata da Sean McDermott è reduce dalla vittoria contro i Colts, mentre i ragazzi di John Harbaugh si sono presi la rivincita sui Titans. Nel corso della regular season, Buffalo e Baltimora non hanno mai avuto occasione di confrontarsi tra loro. Ravens-Bills: chi sarà la prima franchigia di AFC ad accedere al Conference Championship? Buffalo, dopo 26 anni, è tornata a vincere un match dei Playoff. I Bills, dopo aver superato lo scoglio Wild Card, vorranno proseguire la loro ottima stagione, che ha già portato la vittoria della AFC ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) La corsa al Super Bowl LV di Baltimore e Buffalo prosegue con lo scontro diretto del. Domenica 17, alle 2:15 ora italiana,scendono in campo al New Era Field di Buffalo. La squadra allenata da Sean McDermott è reduce dalla vittoria contro i Colts, mentre i ragazzi di John Harbaugh si sono presi la rivincita sui Titans. Nel corso della regular season, Buffalo e Baltimora non hanno mai avuto occasione di confrontarsi tra loro.: chi sarà la prima franchigia di AFC ad accedere al Conference Championship? Buffalo, dopo 26 anni, è tornata a vincere un match dei. I, dopo aver superato lo scoglio Wild Card, vorranno proseguire la loro ottima stagione, che ha già portato la vittoria della AFC ...

rprat75 : Suggestivo lo script del Divisional Round playoff #NFL. Al di là delle stesse università di provenienza, c'è un div… - sowmyasofia : NFL – Il quadro dei Divisional Playoff - andreghezzi82 : il divisional con i Rams @italianpackers #NFL - ridemyparkinson : Un' altra gara che mi guarderò in differita isolandomi dal mondo ?? #GoBucs NFL announces playoff game schedule fo… - OA_Sport : #NFL in tv, orari e programma secondo turno playoff. Dove vedere le partite del Divisional Round in streaming… -

Ultime Notizie dalla rete : NFL Divisional Rams Packers preview - NFL, Divisional Playoff Periodico Daily - Notizie NFL, Divisional Playoff 2020-2021 – Ravens-Bills

PeriodicoDaily Sport Altri Sport Domenica 17, alle 2:15 ora italiana, Ravens e Bills scendono in campo al New Era Field di Buffalo.

NFL, Divisional Playoff 2020-2021 – Rams-Packers

PeriodicoDaily Sport si sfidano al Lambeau Field di Green Bay i Rams e i Packers, nella gara che da il via al turno dei Divisional Playoff.

PeriodicoDaily Sport Altri Sport Domenica 17, alle 2:15 ora italiana, Ravens e Bills scendono in campo al New Era Field di Buffalo.PeriodicoDaily Sport si sfidano al Lambeau Field di Green Bay i Rams e i Packers, nella gara che da il via al turno dei Divisional Playoff.