Nel Centrodestra passa la linea della Meloni. Dopo una giornata di distinguo e l’apertura di Salvini a una soluzione ponte alla fine arriva la posizione unitaria (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ci ha provato pure ieri il leader della Lega Matteo Salvini a proporre una maggioranza alternativa in Parlamento “Su cinque punti precisi: salute, lavoro-imprese, scuola, infrastrutture e giustizia”, praticamente un programma di governo da realizzare in cinque anni. E soprattutto, con chi? Con i i cosiddetti “responsabili” e con Draghi premier? “Penso che una maggioranza che metta al centro questi tempi con il Centrodestra a farne da guida sia sa soluzione migliore, sempre che non ci siano le elezioni”. Non è dato sapere il Centrodestra a chi dovrebbe far da guida ma in ogni caso Dopo la conferenza stampa di Matteo Renzi – che di fatto ha aperto la crisi di governo – e Dopo un vertice del Centrodestra (a cui hanno partecipato anche Lorenzo Cesa, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ci ha provato pure ieri il leaderLega Matteoa proporre una maggioranza alternativa in Parlamento “Su cinque punti precisi: salute, lavoro-imprese, scuola, infrastrutture e giustizia”, praticamente un programma di governo da realizzare in cinque anni. E soprattutto, con chi? Con i i cosiddetti “responsabili” e con Draghi premier? “Penso che una maggioranza che metta al centro questi tempi con ila farne da guida sia samigliore, sempre che non ci siano le elezioni”. Non è dato sapere ila chi dovrebbe far da guida ma in ogni casola conferenza stampa di Matteo Renzi – che di fatto ha aperto la crisi di governo – eun vertice del(a cui hanno partecipato anche Lorenzo Cesa, ...

Giorgiolaporta : Mentre 300 mila imprese falliscono e gli imprenditori si suicidano, loro stanno blindati a #PalazzoChigi col pallot… - riotta : Che Renzi non avrebbe fatto marcia indietro era chiaro a chiunque gli parlasse. Perché sprecar tempo dunque a minac… - you_trend : ?? #CrisidiGoverno: in una nota congiunta il #centrodestra chiede il ritorno al voto nel caso in cui #Conte non dov… - GioielloEgidio : RT @riotta: Che Renzi non avrebbe fatto marcia indietro era chiaro a chiunque gli parlasse. Perché sprecar tempo dunque a minacciarlo anzic… - Noovyis : (Nel Centrodestra passa la linea della Meloni. Dopo una giornata di distinguo e l’apertura di Salvini a una soluzio… -