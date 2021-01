Milan, è Mario Mandzukic il colpo di mercato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il nome non è certamente di quelli nuovi di zecca, ma la sua carriera parla da sé. Mario Mandzukic è entrato di prepotenza nel mirino del Milan che vorrebbe garantirsi un rinforzo di peso per l'attacco.Trovano conferme l'indiscrezioni circolata nelle ultime ore sul croato ex Juventus dato per caldissimo in ottica rossonera. La dirigenza starebbe pensando di regalare un'alternativa, o perché no un partner, a Zlatan Ibrahimovic. Si parla anche di operazione già avviata. L'idea sarebbe quella di un contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno. Il classe 1986 è attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Al-Duhail.TUTTO SUL CALCIOmercatocaption id="attachment 525567" align="alignnone" width="542" Mandzukic (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il nome non è certamente di quelli nuovi di zecca, ma la sua carriera parla da sé.è entrato di prepotenza nel mirino delche vorrebbe garantirsi un rinforzo di peso per l'attacco.Trovano conferme l'indiscrezioni circolata nelle ultime ore sul croato ex Juventus dato per caldissimo in ottica rossonera. La dirigenza starebbe pensando di regalare un'alternativa, o perché no un partner, a Zlatan Ibrahimovic. Si parla anche di operazione già avviata. L'idea sarebbe quella di un contratto di 6 mesi con opzione per un altro anno. Il classe 1986 è attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Al-Duhail.TUTTO SUL CALCIOcaption id="attachment 525567" align="alignnone" width="542"(getty images)/caption ITA Sport Press.

