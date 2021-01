Le scienze forensi entrano a scuola Corso per insegnanti di scuola secondaria sulle nuove scienze forensi come opportunità didattica laboratoriale

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Chi avrebbe mai detto che lesarebbero entrate a far parte delle attività didattiche? D’altra parte, hanno tutte le carte in regola per essere materia di studio: permettono infatti di affrontare temi scientifici in modo coinvolgente stimolando un dialogo tra il mondo della ricerca e quello della. Fondazione Golinelli propone unL'articolo .