Jovic atterra a Francoforte e posa con la mascherina dell’Eintracht

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Lukaè pronto per firmare nuovamente con l’Eintracht. Dopo 1 anno e mezzo senza particolari fortune al Real Madrid, il 23enne attaccante serbo sarebbe in procinto di tornare, in prestito, in Germania. Manca solo la firma e l’ufficialità, ma il giocatore sembra già essersi integrato nella sua prossima avventura: arrivato acon la sua famiglia, si è mostrato in foto con ladel club tedesco. Lukaya está en Alemania ycon la mascarilla del Eintracht https://t.co/pTj2t8bxHu — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 14, 2021 Foto: EuropeanSoccer L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.