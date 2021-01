Istituto di Trento seleziona docente di percussioni per supplenza. Scadenza domande 26 gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Scuola di musica C. Eccher - Servizi Culturali val di Non e di Sole soc. coop., in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 della LP 15/07 e successive modifiche, indice una selezione per titoli ed esami finalizzata ad individuare un docente di percussioni, per un incarico di supplenza riferito all’anno scolastico 2020/2021 dal giorno 01/02/2021 al 10/06/2021. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Scuola di musica C. Eccher - Servizi Culturali val di Non e di Sole soc. coop., in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 della LP 15/07 e successive modifiche, indice una selezione per titoli ed esami finalizzata ad individuare undi, per un incarico diriferito all’anno scolastico 2020/2021 dal giorno 01/02/2021 al 10/06/2021. L'articolo .

PietroBartocci : RT @UniperugiaNews: ????Un protocollo innovativo per la scoperta di nuovi potenziali farmaci è stato messo a punto da un ampio team internazi… - letizia_barreca : RT @UniperugiaNews: ????Un protocollo innovativo per la scoperta di nuovi potenziali farmaci è stato messo a punto da un ampio team internazi… - prionicus : RT @UniperugiaNews: ????Un protocollo innovativo per la scoperta di nuovi potenziali farmaci è stato messo a punto da un ampio team internazi… - cinziasams : RT @UniperugiaNews: ????Un protocollo innovativo per la scoperta di nuovi potenziali farmaci è stato messo a punto da un ampio team internazi… - UniperugiaNews : ????Un protocollo innovativo per la scoperta di nuovi potenziali farmaci è stato messo a punto da un ampio team inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Istituto Trento Coronavirus: 4 decessi nelle ultime 24 ore in Trentino. Calano ancora i ricoveri la VOCE del TRENTINO Covid, incubo senza fine in Trentino: altri 4 morti nelle ultime 24 ore

Diminuiscono i pazienti in ospedale e - a fronte di quasi 4000 tamponi - i nuovi positivi sono circa 250. I lutti oggi sono quatro, la metà dei quali avvenuta in ospedale.

Trovate sulle Alpi cuneesi le orme di un nuovo "coccodrillo" preistorico

Una ricerca italiana e svizzera ha riconosciuto una impronta fossile nuova per la scienza, denominata Isochirotherium gardettensis, dall’Altopiano della Gardetta nell’Alta Val Maira, nel Cuneese ...

Diminuiscono i pazienti in ospedale e - a fronte di quasi 4000 tamponi - i nuovi positivi sono circa 250. I lutti oggi sono quatro, la metà dei quali avvenuta in ospedale.Una ricerca italiana e svizzera ha riconosciuto una impronta fossile nuova per la scienza, denominata Isochirotherium gardettensis, dall’Altopiano della Gardetta nell’Alta Val Maira, nel Cuneese ...