Inter, oggi Cda straordinario tra stipendi e conti (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra la sfida alla Juve di domenica e la trattativa tra Suning e Bc Partners, oggi in casa Inter andrà in scena un Cda straordinario per fare il punto della situazione a livello economico. Più che l’affare con Bc Partners, la riunione di oggi avrà infatti all’ordine del giorno la pianificazione economica per i prossimi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tra la sfida alla Juve di domenica e la trattativa tra Suning e Bc Partners,in casaandrà in scena un Cdaper fare il punto della situazione a livello economico. Più che l’affare con Bc Partners, la riunione diavrà infatti all’ordine del giorno la pianificazione economica per i prossimi L'articolo

Inter : ?? | SPOGLIATOIO Un'occhiata dentro al 'Franchi': oggi scendiamo in campo con la maglia Away! ?? #FiorentinaInter… - Inter : ?? | SPOGLIATOIO Eccoci dentro l'Olimpico di Roma: oggi scendiamo in campo in ???? #RomaInter #FORZAINTER - GurzoBahri : RT @CalcioFinanza: Inter, oggi Cda straordinario tra stipendi e conti - giangio87 : RT @CalcioFinanza: Inter, oggi Cda straordinario tra stipendi e conti - Melos801 : @FootballAndDre1 Buona!guardate l Inter per Suning e guardate l Inter adesso,allenatori, giocatori e dirigenti sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter oggi Inter, oggi cda straordinario con Zhang per fronteggiare il futuro del club - Sportmediaset Sport Mediaset Inter, Cda straordinario per parlare del presente e non solo (CdS)

L'Inter quest'oggi si riunirà in un Cda straordinario per discutere degli stipendi, potrebbe esserci un comunicato a fine giornata.

La Stampa - Juve, fatica extra in vista del big match contro l'Inter

La Juve conquista a fatica l'accesso agli ottavi poco contro un Genoa mai domo: "La Juventus - si legge oggi su La Stampa - pensava di aver liquidato il Genoa con 23 minuti di ...

L'Inter quest'oggi si riunirà in un Cda straordinario per discutere degli stipendi, potrebbe esserci un comunicato a fine giornata.La Juve conquista a fatica l'accesso agli ottavi poco contro un Genoa mai domo: "La Juventus - si legge oggi su La Stampa - pensava di aver liquidato il Genoa con 23 minuti di ...