Il fratello di Pierpaolo, ennesima intervista contro la Salemi: "Preferivo Elisabetta Gregoraci" (Di giovedì 14 gennaio 2021) Niente da fare, il fratello di Pierpaolo Pretelli non riesce proprio a stare lontano dai media come gli aveva espressamente chiesto il gieffino durante l'ultima puntata. Se ieri lo abbiamo visto a Pomeriggio Cinque fra la schiera degli opinionisti, oggi è finito in edicola nell'ultimo numero di Novella 2000, dove ha rilasciato l'ennesima intervista su quanto sia bella e buona Elisabetta Gregoraci. "Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l'uno dall'altra, ma non può essere considerato amore. Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l'affetto di Giulia non può fargli che bene".

