Governo | Bersani | “Non rincorreremo le volute di fumo renziane | bisogna mettere in sicurezza le misure Responsabili? Magari è gente più seria…”

"Io credo che non rincorreremo le volute di fumo renziane, bisogna andare alla chiarezza e la chiarezza pretende una cosa: mettere in sicurezza le misure per il Paese. Crisi va risolta politicamente. Conte è un punto di equilibrio in questa situazione". Così Pierluigi Bersani, ex segretario del Pd e oggi deputato di Liberi Uguali, ha commentato con i cronisti la precaria situazione politica dopo l'uscita di Italia Viva dal Governo. "Responsabili? Magari arriva gente più seria, chissà…" courtesy Augusto Cantelmi – Tv2000

