‘Gossip Girl’, una delle protagoniste è diventata mamma! (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fiocco rosa per Jessica Szohr! L’attrice, che nelle sei stagioni di Gossip Girl ha interpretato il ruolo di Vanessa Abrams, con un tenero post su Instagram che immortala delle piccole e tenere manine ha annunciato di esser diventata mamma di Bowie Ella. “Questo viaggio con Brad (Richardson, il suo compagno, ndr)) e Lexi è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Dar vita ad una piccolina assolutamente perfetta ai nostri occhi e provare un sentimento di amore che non sapevo nemmeno esistesse è al di là di tutte le parole. Sono piena di emozioni e lei è davvero qualcosa di speciale” ha scritto sui social la neo mamma. L’attrice, dopo una relazione con Ed Westiwick che nella nota serie tv ricopre il ruolo di Chuck Bass, è legata da due anni al giocatore di hockey sul ghiaccio Brad Richardson. Una relazione ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Fiocco rosa per Jessica Szohr! L’attrice, che nelle sei stagioni di Gossip Girl ha interpretato il ruolo di Vanessa Abrams, con un tenero post su Instagram che immortalapiccole e tenere manine ha annunciato di essermamma di Bowie Ella. “Questo viaggio con Brad (Richardson, il suo compagno, ndr)) e Lexi è stata unaesperienze più belle della mia vita. Dar vita ad una piccolina assolutamente perfetta ai nostri occhi e provare un sentimento di amore che non sapevo nemmeno esistesse è al di là di tutte le parole. Sono piena di emozioni e lei è davvero qualcosa di speciale” ha scritto sui social la neo mamma. L’attrice, dopo una relazione con Ed Westiwick che nella nota serie tv ricopre il ruolo di Chuck Bass, è legata da due anni al giocatore di hockey sul ghiaccio Brad Richardson. Una relazione ...

