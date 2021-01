Giuseppe Conte e la storia su Instagram “Iscriviti al gruppo se vuoi mandare Renzi a casa”. Palazzo Chigi: “Possibile hackeraggio” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono giorni incerti e tumultuosi per Giuseppe Conte (e per l’intero Paese) che – dopo la minaccia, poi concretizzata, di Matteo Renzi di ritirare le due ministre, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti – deve fare ora i conti con la crisi di governo. La disfida tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi è più accesa che mai e, nelle ultime ore, è apparsa sul profilo Instagram del Presidente del Consiglio una storia che raffigura i due, l’uno contrapposto all’altro, seguita dal messaggio: “Se vuoi mandare Renzi a casa e supporti Conte Iscriviti nel gruppo.” Tale scritta era collegata ad un link che rimandava ad una pagina Facebook che si chiama ... Leggi su trendit (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sono giorni incerti e tumultuosi per(e per l’intero Paese) che – dopo la minaccia, poi concretizzata, di Matteodi ritirare le due ministre, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti – deve fare ora i conti con la crisi di governo. La disfida trae Matteoè più accesa che mai e, nelle ultime ore, è apparsa sul profilodel Presidente del Consiglio unache raffigura i due, l’uno contrapposto all’altro, seguita dal messaggio: “See supportinel.” Tale scritta era collegata ad un link che rimandava ad una pagina Facebook che si chiama ...

matteorenzi : Per chi critica senza aver ascoltato o letto, qui la lettera integrale di @TeresaBellanova, @ElenaBonetti e… - ettore_licheri : Io sto con Giuseppe Conte. Di altri non mi fido. Con lui abbiamo strappato questi soldi all’Europa con lui voglio s… - Patty_LAbbate : Il mio presidente è Giuseppe Conte. #AvanticonConte @GiuseppeConteIT - Mirandola59 : RT @laura_maffi: Giuseppe Conte si è messo d’accordo col Presidente Mattarella di andare in Parlamento a riferire. Non vorrei essere nei pa… - Adriano48R : RT @Libero_official: 'Pensate alla Germania che all'Italia pensano gli italiani'. Matteo #Salvini su tutte le furie dopo l'articolo tedesco… -

