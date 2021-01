Giulio Gallera una cosa giusta l’aveva detta | VIDEO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo aveva detto quasi un anno fa e, alla fine, aveva ragione lui. Nel febbraio del 2020 divenne virale un fuori onda a microfoni aperti tra l’allora assessore al Welfare e alla Sanità Lombarda e il Presidente Attilio Fontana. Giulio Gallera, commentando un sms ricevuto dal governatore, aveva espressamente evidenziato un sentimento (neanche troppo celato) del leader di Italia Viva nei confronti del Presidente del Consiglio. E ora quel Renzi odia Conte sembra essere deflagrato con il ritiro delle due ministre Bellanova e Bonetti, del sottosegretario Scalfarotto e la crisi di governo aperta (ufficialmente) poco dopo le 18 di mercoledì 13 gennaio. LEGGI ANCHE > Il Financial Times e Renzi «demolition man» Era il 27 febbraio del 2020 e la tensione tra il governo e la Regione Lombardia iniziava a toccare punti molto elevati. Si parlava dei focolai nel ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Lo aveva detto quasi un anno fa e, alla fine, aveva ragione lui. Nel febbraio del 2020 divenne virale un fuori onda a microfoni aperti tra l’allora assessore al Welfare e alla Sanità Lombarda e il Presidente Attilio Fontana., commentando un sms ricevuto dal governatore, aveva espressamente evidenziato un sentimento (neanche troppo celato) del leader di Italia Viva nei confronti del Presidente del Consiglio. E ora quel Renzi odia Conte sembra essere deflagrato con il ritiro delle due ministre Bellanova e Bonetti, del sottosegretario Scalfarotto e la crisi di governo aperta (ufficialmente) poco dopo le 18 di mercoledì 13 gennaio. LEGGI ANCHE > Il Financial Times e Renzi «demolition man» Era il 27 febbraio del 2020 e la tensione tra il governo e la Regione Lombardia iniziava a toccare punti molto elevati. Si parlava dei focolai nel ...

