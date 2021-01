**Germania: pil 2020 +5% su anno** (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 il pil tedesco ha registrato un calo del 5% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dai primi calcoli provvisori diffusi oggi dall'istituto statistico Destatis. Dopo dieci anni di crescita l'economia tedesca ha sofferto lo scorso anno di una profonda recessione, una situazione, indica Destatis, simile a quella determinata dalla crisi economica-finanziaria del 2008-2009. Tuttavia, nell'anno della pandemia la flessione nel complesso è stata più contenuta a quella registrata nel 2009, -5,7%. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Nelil pil tedesco ha registrato un calo del 5% rispetto all'anno precedente. E' quanto emerge dai primi calcoli provvisori diffusi oggi dall'istituto statistico Destatis. Dopo dieci anni di crescita l'economia tedesca ha sofferto lo scorso anno di una profonda recessione, una situazione, indica Destatis, simile a quella determinata dalla crisi economica-finanziaria del 2008-2009. Tuttavia, nell'anno della pandemia la flessione nel complesso è stata più contenuta a quella registrata nel 2009, -5,7%.

Berlino, 14 gen 10:30 - (Agenzia Nova) - A causa della crisi del coronavirus, nel 2020 il Pil della Germania ha subito una contrazione del 5 per cento su base annua. È quanto si apprende dai dati ...

Ripresa economica: per la CNA la Sardegna rischia di mancare l'appuntamento

Il sistema bancario ha registrato nel 2020 la percentuale di crediti deteriorati più alta nel panorama nazionale: c'è il forte rischio di una intensa restrizione del mercato del credito nonostante le ...

