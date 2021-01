Garante privacy su Whatsapp: informativa agli utenti poco chiara (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il messaggio con il quale Whatsapp ha avvertito i propri utenti degli aggiornamenti che verranno apportati, dall’8 febbraio, nei termini di servizio – in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo – e la stessa informativa sul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, sono poco chiari e intelligibili e devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di privacy. Così il Garante per la protezione dei dati personali motiva la decisione di portare la questione all’attenzione dell’Edpb, il Board che riunisce le Autorità privacy europee. Il Garante ritiene, infatti, che dai termini di servizio e dalla nuova informativa non sia possibile, per gli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il messaggio con il qualeha avvertito i propridegli aggiornamenti che verranno apportati, dall’8 febbraio, nei termini di servizio – in particolare riguardo alla condivisione dei dati con altre società del gruppo – e la stessasul trattamento che verrà fatto dei loro dati personali, sonochiari e intelligibili e devono essere valutati attentamente alla luce della disciplina in materia di. Così ilper la protezione dei dati personali motiva la decisione di portare la questione all’attenzione dell’Edpb, il Board che riunisce le Autoritàeuropee. Ilritiene, infatti, che dai termini di servizio e dalla nuovanon sia possibile, per gli ...

