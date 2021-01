Formula 1 | Alpine svela la livrea per la monoposto del 2021 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante la conferenza ‘Renaulution’, la Renault (Alpine dal 2021) ha mostrato come potrebbe essere la colorazione della vettura di Ocon e Alonso per il prossimo campionato In occasione della conferenza… L'articolo Formula 1 Alpine svela la livrea per la monoposto del 2021 proviene da MeteoWeek. Leggi su meteoweek (Di giovedì 14 gennaio 2021) Durante la conferenza ‘Renaulution’, la Renault (dal) ha mostrato come potrebbe essere la colorazione della vettura di Ocon e Alonso per il prossimo campionato In occasione della conferenza… L'articololaper ladelproviene da MeteoWeek.

