Fonseca: “Nessun dubbio di formazione. Domani voglio aggressività” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Conferenza stampa per Paulo Fonseca alla vigilia del derby contro la Lazio. Dalla sala stampa di Trigoria, l’allenatore ha presentato la partita di Domani. Su cosa significhi il derby per lui e come si sta preparando: “Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti. Sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamo vincere. Abbiamo lavorato pensando sia al loro collettivo che alle loro individualità”. Sulla formazione: “La scopriremo Domani, ma non ho Nessun dubbio di formazione”. Se sia un vantaggio giocare il derby senza pubblico: “Non è mai un vantaggio giocare senza tifosi, noi abbiamo molta voglia di tornare a vedere il pubblico allo stadio”. Sui cali del secondo tempo: “Ogni partita è diversa, a volte fanno la differenza i dettagli tattici, in un’altra ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Conferenza stampa per Pauloalla vigilia del derby contro la Lazio. Dalla sala stampa di Trigoria, l’allenatore ha presentato la partita di. Su cosa significhi il derby per lui e come si sta preparando: “Sappiamo tutti che è una partita importante per tutti. Sono solo tre punti che ci giochiamo e che vogliamo vincere. Abbiamo lavorato pensando sia al loro collettivo che alle loro individualità”. Sulla: “La scopriremo, ma non hodi”. Se sia un vantaggio giocare il derby senza pubblico: “Non è mai un vantaggio giocare senza tifosi, noi abbiamo molta voglia di tornare a vedere il pubblico allo stadio”. Sui cali del secondo tempo: “Ogni partita è diversa, a volte fanno la differenza i dettagli tattici, in un’altra ...

