Festival di Sanremo 2021, Amadeus: “Con 26 brani in gara non si andrà a dormire prima delle 2 di notte” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Amadeus non si ferma un attimo e con tutta la sua squadra e la Rai sta lavorando affinché il Festival di Sanremo 2021 veda la luce dal 2 marzo, come previsto. Nessuno slittamento all’orizzonte: “Stiamo lavorando per il 2 marzo e deve essere dal 2 al 6 marzo. – ha detto durante una intervista a RTL 102.5 – Sarà un Festival con regole sanitarie certe e ci stiamo lavorando assieme affinché siano tutti in sicurezza ma deve essere il più normale possibile e quindi con il pubblico. Fare Sanremo e rispettare i tempi è fondamentale sempre con tutte le precauzioni. Svuotare Sanremo è la cosa più facile del mondo ma non è Sanremo. Dobbiamo provarci per far sì che sia tutto nella situazione più normale possibile”. Amadeus sta già lavorando ad una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021)non si ferma un attimo e con tutta la sua squadra e la Rai sta lavorando affinché ildiveda la luce dal 2 marzo, come previsto. Nessuno slittamento all’orizzonte: “Stiamo lavorando per il 2 marzo e deve essere dal 2 al 6 marzo. – ha detto durante una intervista a RTL 102.5 – Sarà uncon regole sanitarie certe e ci stiamo lavorando assieme affinché siano tutti in sicurezza ma deve essere il più normale possibile e quindi con il pubblico. Faree rispettare i tempi è fondamentale sempre con tutte le precauzioni. Svuotareè la cosa più facile del mondo ma non è. Dobbiamo provarci per far sì che sia tutto nella situazione più normale possibile”.sta già lavorando ad una ...

RaiUno : Le grandi, emozionanti, vittorie del Festival: rivedi #Techetechete 'Vincere Sanremo' su RaiPlay ????… - IlContiAndrea : ?? #Sanremo2021, si punta a portare gli Abba al Festival - Ultima Ora - ANSA - tewwytety : stupendo come il festival di Sanremo 2021 sarà probabilmente il momento più bello dell'anno come lo è stato Sanremo 2020 - Silvia_Mio86 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un onore a… - FQMagazineit : Festival di Sanremo 2021, Amadeus: “Con 26 brani in gara non si andrà a dormire prima delle 2 di notte” -