Disumano continuare a morire da soli. E non si dica che non si poteva fare diversamente (di G. Piana) (Di giovedì 14 gennaio 2021) (di Giannino Piana, scrittore, teologo, già docente di Etica cristiana all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera Università di Urbino e di Etica ed economia alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino) Tra gli aspetti più gravi della pandemia da coronavirus nella quale siamo tuttora immersi quello più drammatico è stato (ed è) senz’altro costituito dallo stato di abbandono in cui si sono venuti a trovare negli ospedali e nelle case di riposo malati gravi ed anziani costretti a vivere le ultime ore della loro esistenza senza l’accompagnamento dei propri familiari o delle persone care che avrebbero voluto avere accanto. Abbiamo tutti negli occhi – e non potremo a lungo cancellarla - l’immagine di quel macabro corteo di camion militari che portavano in cimiteri lontani dal paese di origine le casse di una serie di persone decedute senza ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) (di Giannino, scrittore, teologo, già docente di Etica cristiana all’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Libera Università di Urbino e di Etica ed economia alla Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Torino) Tra gli aspetti più gravi della pandemia da coronavirus nella quale siamo tuttora immersi quello più drammatico è stato (ed è) senz’altro costituito dallo stato di abbandono in cui si sono venuti a trovare negli ospedali e nelle case di riposo malati gravi ed anziani costretti a vivere le ultime ore della loro esistenza senza l’accompagnamento dei propri familiari o delle persone care che avrebbero voluto avere accanto. Abbiamo tutti negli occhi – e non potremo a lungo cancellarla - l’immagine di quel macabro corteo di camion militari che portavano in cimiteri lontani dal paese di origine le casse di una serie di persone decedute senza ...

GPiziarte : Disumano continuare a morire da soli. E non si dica che non si poteva fare diversamente (di G. Piana) - AndreD978 : RT @HuffPostItalia: Disumano continuare a morire da soli. E non si dica che non si poteva fare diversamente (di G. Piana) - HuffPostItalia : Disumano continuare a morire da soli. E non si dica che non si poteva fare diversamente (di G. Piana) -