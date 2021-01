Decreto gennaio approvato: no spostamenti tra regioni e solo 2 dagli amici. Oggi Dpcm. Pdf (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ha approvato nella tarda serata di ieri il nuovo Decreto gennaio sull' emergenza Coronavirus in attesa che Oggi, dopo l'incontro con le regioni, venga firmato il nuovo Dpcm ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri hanella tarda serata di ieri il nuovosull' emergenza Coronavirus in attesa che, dopo l'incontro con le, venga firmato il nuovo...

ItalyMFA : ??Online il nuovo modulo di autocertificazione per gli spostamenti da e per l’estero, aggiornato a seguito del DL 5… - RegioneER : ?? ?? ?? ?? Dal 7 gennaio entra in vigore il nuovo Decreto del Governo sulle misure anti-Covid nel Paese. I provvedimen… - Corriere : ?? Ieri il governo ha approvato il nuovo decreto: ecco tutte le restrizioni dal 16 gennaio al 5 marzo - BabboleoNews : #Covid, la #Liguria è tra le 9 regioni che rischiano di finire in zona arancione da domenica prossima. In queste or… - SVoxitalia : La bozza del decreto 13 gennaio: spostamenti vietati fino al 5 marzo -