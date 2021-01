Crisi di governo: martedì Conte in Senato per la Fiducia (Di giovedì 14 gennaio 2021) C’è una ultim’ora sull’andamento della Crisi di governo, innescata da Matteo Renzi con le dimmissioni delle due ministre e un sottosegretario di Italia Viva. Il Presidente del Consiglio Conte si recherà in Senato per chiedere la Fiducia, una notizia che era già nell’aria e ora trova la conferma. Il governo, che ha tagliato definitivamente i ponti con Italia Viva, ora cerca i numeri per sostituire Matteo Renzi nella maggioranza. Si preannunciano giorni infuocati quelli che anticiperanno la resa dei conti. Crisi: Conte in Senato per la Fiducia L’incontro più atteso è quello di martedì, quando alle 9.30 il Presidente del Consiglio Conte si recherà in Senato ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) C’è una ultim’ora sull’andamento delladi, innescata da Matteo Renzi con le dimmissioni delle due ministre e un sottosegretario di Italia Viva. Il Presidente del Consigliosi recherà inper chiedere la, una notizia che era già nell’aria e ora trova la conferma. Il, che ha tagliato definitivamente i ponti con Italia Viva, ora cerca i numeri per sostituire Matteo Renzi nella maggioranza. Si preannunciano giorni infuocati quelli che anticiperanno la resa dei conti.inper laL’incontro più atteso è quello di, quando alle 9.30 il Presidente del Consigliosi recherà in...

