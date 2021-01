Coronavirus, il report Gimbe: “I ricoveri sono in aumento. Affidarci solo al vaccino è rischioso, serve stretta immediata e rigorosa” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aumentano contagi e decessi, crescono le curve di ricoveri con sintomi e nelle terapie intensive e questo ha portato gli ospedali di metà delle regioni italiane oltre la soglia di saturazione. L’ultimo report della Fondazione Gimbe, basato sul monitoraggio del Coronavirus dal 6 al 12 gennaio, consegna un quadro tutt’altro che positivo nei giorni che seguono le festività. E proprio i ricercatori lanciano un appello per “un’immediata e rigorosa stretta”, spiegando che in questa situazione è “rischioso puntare tutto sul vaccino”, con il rischio di vivere “un anno di difficile convivenza con il virus, con ospedali ciclicamente al limite del collasso, continue strette e allentamenti e un aumento inesorabile dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Aumentano contagi e decessi, crescono le curve dicon sintomi e nelle terapie intensive e questo ha portato gli ospedali di metà delle regioni italiane oltre la soglia di saturazione. L’ultimodella Fondazione, basato sul monitoraggio deldal 6 al 12 gennaio, consegna un quadro tutt’altro che positivo nei giorni che seguono le festività. E proprio i ricercatori lanciano un appello per “un’”, spiegando che in questa situazione è “puntare tutto sul”, con il rischio di vivere “un anno di difficile convivenza con il virus, con ospedali ciclicamente al limite del collasso, continue strette e allentamenti e uninesorabile dei ...

Aumentano contagi e decessi, crescono le curve di ricoveri con sintomi e nelle terapie intensive e questo ha portato gli ospedali di metà delle regioni italiane oltre la soglia di saturazione. L’ultim ...

Roma, 14 gennaio 2020 - C'è poco da stare allegri. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che registra l'andamento dell'epidemia di Coronavirus settimanalmente non registra nemmeno oggi d ...

