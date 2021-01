Coppa Italia 2020/2021, Atalanta ai quarti di finale: data, orario, diretta tv e streaming (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’Atalanta approda ai quarti di finale di Coppa Italia 2020/2021. I nerazzurri hanno battuto il Cagliari per 3-1 negli ottavi della Coppa nazionale e avanzano così al turno che si giocherà – al netto di anticipi o posticipi – mercoledì 27 gennaio a orario da definire. Incerta anche l’avversaria: Lazio-Parma si giocherà tra una settimana e decreterà la sfidante, per quanto riguarda la diretta tv invece questa sarà garantita dai canali Rai con streaming su Rai Play. IL TABELLONE DEI quarti LE PAGELLE DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH CHI GIOCA IN CASA AI quarti? IL REGOLAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) L’approda aididi. I nerazzurri hanno battuto il Cagliari per 3-1 negli ottavi dellanazionale e avanzano così al turno che si giocherà – al netto di anticipi o posticipi – mercoledì 27 gennaio ada definire. Incerta anche l’avversaria: Lazio-Parma si giocherà tra una settimana e decreterà la sfidante, per quanto riguarda latv invece questa sarà garantita dai canali Rai consu Rai Play. IL TABELLONE DEILE PAGELLE DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH CHI GIOCA IN CASA AI? IL REGOLAMENTO SportFace.

brfootball : Milan Derby in the Coppa Italia quarterfinals ?? - juventusfc : Comincia la nostra corsa in Coppa ?? ?????? Coppa Italia ?? @GenoaCFC ?? Allianz Stadium ? 20:45 ?? #JuveGenoa - Inter : ?? Matchday ? #FiorentinaInter ?? Coppa Italia ? 15:00 CET ??? Stadio Artemio Franchi #FORZAINTER ??? - zazoomblog : Coppa Italia Atalanta straripante e ai quarti: il Cagliari cede 3-1 - #Coppa #Italia #Atalanta #straripante - zazoomblog : Pagelle Atalanta-Cagliari 3-1 voti e tabellino ottavi Coppa Italia 2020-2021 - #Pagelle #Atalanta-Cagliari… -