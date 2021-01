Classifica Dakar 2021 auto, 11^ tappa: Nasser Al-Attiyah si prepara per l’ultimo assalto a Stephane Peterhansel (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il traguardo di Jeddah è sempre più vicino per i protagonisti della 43^ edizione della Dakar 2021. La frazione odierna, prevista da AlUla – Yanbu, ha premiato l’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota), autore di una bellissima sfida a distanza contro il francese Stephane Peterhansel (X-Raid Mini JCW team). Quest’ultimo, dominatore della prova, ha perso negli ultimi chilometri la battaglia contro l’alfiere di casa Toyota, primo con 01? 56” di vantaggio sul 55enne nativo di Échenoz-la-Méline. 15 minuti e 5 secondi dividono al momento i due contendenti per il titolo tra le auto. Il transalpino sembra essere in grado di gestire la situazione, ma tutto può rivoluzionarsi negli ultimi 225 chilometri cronometrati previsti. Sembra in ghiaccio il terzo posto assoluto ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il traguardo di Jeddah è sempre più vicino per i protagonisti della 43^ edizione della. La frazione odierna, prevista da AlUla – Yanbu, ha premiato l’araboAl-(Toyota),re di una bellissima sfida a distanza contro il francese(X-Raid Mini JCW team). Quest’ultimo, dominatore della prova, ha perso negli ultimi chilometri la battaglia contro l’alfiere di casa Toyota, primo con 01? 56” di vantaggio sul 55enne nativo di Échenoz-la-Méline. 15 minuti e 5 secondi dividono al momento i due contendenti per il titolo tra le. Il transalpino sembra essere in grado di gestire la situazione, ma tutto può rivoluzionarsi negli ultimi 225 chilometri cronometrati previsti. Sembra in ghiaccio il terzo posto assoluto ...

