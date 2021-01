Cimiteri | Politi | Comune Roma e Ama si rimpallano responsabilità

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021)– “Aci sono oltre 2000 salme in attesa di cremazione. Dei quattrodi, uno e’ nel territorio di Ostia, e’ rimasta la possibilita’ di avere un loculo solo al Flaminio e per di piu’ in pessime condizioni. Le bare in attesa sono semplici coperture di legno perche’ per le cremazioni non si puo’ usare lo zinco, pertanto mentre i giorni passano i resti si decompongono.” “Ma non finisce qui, dopo diversi giorni le salme dai depositi devono essere trasferite agli impianti di cremazione, a quasi 40 km di distanza in avanzato stato di decomposizione e senza distinzione tra morti per Covid e non. Abbiamo sentito di famiglie che per ottenere una cremazione hanno anche aspettato tre mesi.” “In tutto questo siamo andati a fare un sopralluogo al cimitero Flaminio e la situazione che abbiamo riscontrato e’ ...