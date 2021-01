Cagliari | Di Francesco | «Messo grande impegno | manca continuità»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Eusebio Diha parlato al termine di Atalanta-di Coppa Italia Eusebio Di, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita di Coppa Italia persa 3-1 contro l’Atalanta. PRESTAZIONE – «L’età media della formazione era bassissima. I motivi erano vari. Non abbiamo voluto far rischiare alcuni giocatori non in condizione, come Godin e Nainggolan. I ragazzi hannograndissimo. Nel primo tempo siamoti in qualità. Peccato per il terzo gol. Stavamo preparando cambi per avere maggiore spessore. Stiamo comunque crescendo. Dovremo valutare alcune situazioni quando torneremo a». ATALANTA – «Contro questa Atalanta così fisica, c’era poco da fare. C’è differenza tra noi e ...