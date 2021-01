Bitcoin torna a correre nonostante avvertimenti Lagarde (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il Bitcoin torna a correre dopo la pensante correzione di inizio settimana, che ha visto la moneta elettronica ritracciare al di sotto della soglia dei 40 mila dollari. Il Bitcoin, su CoinMarketCap, tratta oggi in rialzo del 10,8% a 38.511 dollari, dopo aver toccato un minimo lunedì scorso al di sotto dei 31mila USD ed aver toccato un picco la scorsa settimana di quasi 42mila USD. Resta alta la volatilità della cripto valuta, tanto che la Presidente della BCE Christine Lagarde, ha parlato proprio ieri di un asset “altamente speculativo” ed esposto al rischio “riciclaggio”, sollecitando una regolamentazione di respiro globale delle cripto valute. La numero uno di Francoforte ha poi assicurato anche che “l’euro digitale si farà”, anche se i “tempi non saranno immediati” e si profila un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) (Teleborsa) – Ildopo la pensante correzione di inizio settimana, che ha visto la moneta elettronica ritracciare al di sotto della soglia dei 40 mila dollari. Il, su CoinMarketCap, tratta oggi in rialzo del 10,8% a 38.511 dollari, dopo aver toccato un minimo lunedì scorso al di sotto dei 31mila USD ed aver toccato un picco la scorsa settimana di quasi 42mila USD. Resta alta la volatilità della cripto valuta, tanto che la Presidente della BCE Christine, ha parlato proprio ieri di un asset “altamente speculativo” ed esposto al rischio “riciclaggio”, sollecitando una regolamentazione di respiro globale delle cripto valute. La numero uno di Francoforte ha poi assicurato anche che “l’euro digitale si farà”, anche se i “tempi non saranno immediati” e si profila un ...

(Teleborsa) – Il Bitcoin torna a correre dopo la pensante correzione di inizio settimana, che ha visto la moneta elettronica ritracciare al di sotto della soglia dei 40 mila dollari. Il ...

Bitcoin in mercato orso: e ora? Sec pronta a scardinare monopolio ETF Grayscale Bitcoin Trust: l’outlook di JP Morgan

Bitcoin in mercato orso, dopo essere crollato di oltre il 20% dai massimi testati appena qualche giorno fa, quando ha scavalcato la soglia dei $41.000 avvicinandosi anche a quota $42.000.

Bitcoin in mercato orso, dopo essere crollato di oltre il 20% dai massimi testati appena qualche giorno fa, quando ha scavalcato la soglia dei $41.000 avvicinandosi anche a quota $42.000.