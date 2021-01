Australian Open 2021, Andy Murray positivo al Covid-19: Slam a rischio per lo scozzese (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il conto alla rovescia per l’inizio degli Australian Open 2021 (8-21 febbraio) procede velocemente, ma purtroppo sono le questioni relative al Covid-19 a tenere banco. Tra queste, la notizia riportata dal Daily Mail della positività al Coronavirus di Andy Murray. Considerati le tempistiche, il viaggio che lo scozzese dovrebbe affrontare e il protocollo, la partecipazione dell’ex n.1 del mondo è a serio rischio. Murray si è sottoposto al test pochi giorni prima della partenza per Melbourne per verificare la sua effettiva negatività. L’esito del controllo è stato un altro e pertanto ora come ora Andy rimane a casa. Stando a quanto riferiscono le cronache britanniche, si parla di sintomi lievi per lui in un contesto nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il conto alla rovescia per l’inizio degli(8-21 febbraio) procede velocemente, ma purtroppo sono le questioni relative al-19 a tenere banco. Tra queste, la notizia riportata dal Daily Mail della positività al Coronavirus di. Considerati le tempistiche, il viaggio che lodovrebbe affrontare e il protocollo, la partecipazione dell’ex n.1 del mondo è a seriosi è sottoposto al test pochi giorni prima della partenza per Melbourne per verificare la sua effettiva negatività. L’esito del controllo è stato un altro e pertanto ora come orarimane a casa. Stando a quanto riferiscono le cronache britanniche, si parla di sintomi lievi per lui in un contesto nel ...

LiaCapizzi : Nata con una malformazione (4 dita per mano, 3 nel piede dx), l'infanzia trascorsa in ospedale. I medici: impossibi… - OA_Sport : #AusOpen Andy #Murray positivo al Coronavirus: la presenza dello scozzese a Melbourne è a serio rischio per il prot… - Eurosport_IT : #AusOpen: Andy #Murray ha il #COVID19, ci sarà in Australia? ???? #EurosportTENNIS - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Tennis, Andy #Murray positivo al #Covid19: Australian Open a rischio #SportMediaset - LIDAMUGNAI : RT @Sport_Mediaset: #Tennis, Andy #Murray positivo al #Covid19: Australian Open a rischio #SportMediaset -