Violenza donne | D i Re | “Gratuito patrocinio non sempre garantito | bene sentenza Consulta”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Con la sentenza di ieri la Corte costituzionale ribadisce il concetto che le vittime di violenza devono avere il gratuito patrocinio indipendentemente dal loro reddito, senza discrezionalità del giudice, ma per volere del legislatore. La Consulta afferma che la norma non è incostituzionale, vedremo cosa faranno i magistrati, io credo che saranno sempre più blindati. Comunque, si tratta di un passaggio positivo, perché sancisce il principio e rinforza un diritto che io ritenevo già stabilito dalla legge, ma che purtroppo non sempre veniva riconosciuto”. A commentare all’agenzia di stampa Dire la sentenza della Corte costituzionale che conferma la legittimità della norma che consente il patrocinio a spese dello Stato per tutte le vittime di reati di violenza (dai maltrattamenti in famiglia, alla violenza sessuale, allo stalking, ndr) a prescindere da situazioni di ‘non abbienza’ – quindi dal loro reddito – è Francesca Garisto, penalista del Gruppo Avvocate di D.i.Re-Donne in Rete contro la Violenza e vicepresidente della Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate (Cadmi) di Milano.