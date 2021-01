Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)13 GENNAIOORE 09.05 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZECODE PER INCIDENTE TRA LA A24TERAMO E GUIDONIA MONTECELIO VERSO FIRENZE E SEMPRE SULLA-NAPOLI PRUDENZA TRA FROSINONE E CEPRANO PER INCIDENTE IN DIREZIONE NAPOLI ALTRO INCIDENTE SULLA VIA AURELIA, FILE TRA IL RACCORDO E STAZIONE AURELIA VERSO VIA DI BOCCEA SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA FILE TRA TOR TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SULLA FL6NAPOLI VIA CASSINO IL TRAFFICO È FORTEMENTE RALLENTATO PER CONTROLLO AD UN TRENO A TEANO. RITARDI FINO A 100 MINUTI DA ERICA TERENZI PER ORA E’ TUTTO, L’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ ...