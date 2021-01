Vaccini covid, Fontana fa festa: 'Siamo primi' (ma in percentuale Lombardia è quartultima) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'La Lombardia ha superato le 100.000 vaccinazioni Anti covid'. Attilio Fontana, presidente del Pirellone, esulta sui social ed esalta l'organizzazione lombarda per la campagna vaccinale anti ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) 'Laha superato le 100.000 vaccinazioni Anti'. Attilio, presidente del Pirellone, esulta sui social ed esalta l'organizzazione lombarda per la campagna vaccinale anti ...

