Usa, eseguita la prima condanna a morte federale di una donna (dal 1953) (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Negli Stati Uniti, mercoledì 13 gennaio, è stata eseguita la prima condanna a morte del 2021. Si tratta anche della prima condanna a morte federale di una donna dal 1953. È quella di Lisa Montgomery, 52 anni, accusata e condannata per aver ucciso una donna incinta e aver asportato il suo feto di otto mesi nel 2004. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Negli Stati Uniti, mercoledì 13 gennaio, è stata eseguita la prima condanna a morte del 2021. Si tratta anche della prima condanna a morte federale di una donna dal 1953. È quella di Lisa Montgomery, 52 anni, accusata e condannata per aver ucciso una donna incinta e aver asportato il suo feto di otto mesi nel 2004.

Adnkronos : #Usa, eseguita condanna a morte di Lisa Montgomery: è prima donna da 1953 - Avvenire_Nei : Un giudice statunitense aveva concesso la sospensione dell'esecuzione ma la Corte suprema ha dato il via libera - vivere_sardegna : Usa, eseguita la condanna a morte di Lisa Montgomery - francescoberta2 : RT @spinozait: Usa, eseguita la condanna a morte di Lisa Montgomery. Un grande passo avanti verso la parità di genere. [@Phreego] - maruazalea : Ma perché vi indignate tutti per la #penadimorte solo quando succede in USA?In Giappone, paese civilissimo, la pen… -