Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 18 al 22 gennaio 2021: Alex dice Addio a Vittorio e a Napoli (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 18 al 22 gennaio 2021. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Scopriamo lee le Trame di Unalper le le Puntate della Soap, in onda questa settimana dal 18 al 22

repubblica : Nina Soldano, l'attrice lascia 'Un posto al sole': 'Non è stata una mia scelta' - infoitcultura : Nina Soldano lascia Un posto al sole dopo 17 anni - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni 13 gennaio: una proposta sorprendente - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni 13 gennaio: Filippo e Leonardo in pericolo - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 13 gennaio: Serena in ansia -