Ue | tutela di marchi e proprietà intellettuale | operativo il Fondo comunitario per le Pmi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) L’Ideas Powered for Business SME Fund, sostenuto dalla Commissione Europea e dall’Ufficio delladell’Unione Europea (EUIPO), aiuta le imprese che desiderano sviluppare strategie die proteggere i loro diritti di, a livello nazionale, regionale o. Destinato a tutte le imprese dell’UE che rientrano nella definizione ufficiale di PMI, il nuovo sistema offre un sostegno finanziario sotto forma di rimborsi per la domanda di registrazione die per i servizi di pre-diagnostica della(IP Scan), fino a un importo massimo di 1.500 euro per impresa. Sono previste cinque finestre temporali per le candidature: dall’11 ...