“Sto bene | sono finalmente negativo” | poi l’inspiegabile morte

Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La malattia, le condizioni in grave peggioramento, poi la guarigione apparente, ed il tempone. Poi la fine. Samuele Verzilli (FacebooK)Una tragica vicenda, che vede protagonista un uomo, Samuele Verzilli, di 61 anni, di Giulianova. La scoperta della positività al Covid, il ricovero in ospedale, perchè le condizioni peggioravano giorno dopo giorno, e come purtroppo capitato a migliaia di donne ed uomini nelle sue stesse condizioni, la necessità per salvargli la vita, di intubarlo. Passano i giorni e le condizioni di Samuele migliorano, forse, la guarigione potrebbe davvero arrivare. Passano altri giorni, e Samuele Verzilli, sta meglio, al punto da essere estubato, emotivamente su di giri, l’uomo apprende anche un’altra ottima notizia, non è più positivo, il virus è scomparso. Chiama la sua famiglia, entusiasta, non vede l’ora di riabbracciare ...