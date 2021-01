Star su Disney+ aumenta il prezzo? Quanto costerà a chi è già abbonato (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire dal prossimo 23 febbraio l’offerta di Disney+ si arricchirà con l’arrivo di Star (qui tutto quello da sapere, con i primi titoli disponibili). L’avvento del nuovo brand per un pubblico più adulto comporterà però anche un aumento dei prezzi dell’abbonamento, sia quello mensile che annuale. L’annuncio risale allo scorso 10 dicembre, in occasione dell’Investor Day, durante il quale il colosso di Burbank ha anche presentato ufficialmente la sezione Star. Sebbene in un primo momento il rincaro per il nostro Paese non fosse stato confermato, in questi primi giorni del nuovo anno è arrivata la conferma che tutti si aspettavano: anche in Italia il prezzo dell’abbonamento è destinato a salire. Aumento abbonamento Disney+: a Quanto ammonta il rincaro con ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 13 gennaio 2021) A partire dal prossimo 23 febbraio l’offerta disi arricchirà con l’arrivo di(qui tutto quello da sapere, con i primi titoli disponibili). L’avvento del nuovo brand per un pubblico più adulto comporterà però anche un aumento dei prezzi dell’abbonamento, sia quello mensile che annuale. L’annuncio risale allo scorso 10 dicembre, in occasione dell’Investor Day, durante il quale il colosso di Burbank ha anche presentato ufficialmente la sezione. Sebbene in un primo momento il rincaro per il nostro Paese non fosse stato confermato, in questi primi giorni del nuovo anno è arrivata la conferma che tutti si aspettavano: anche in Italia ildell’abbonamento è destinato a salire. Aumento abbonamento: aammonta il rincaro con ...

