Speranza annuncia | ' Epidemia in fase espansiva | stato d' emergenza fino al 30 aprile

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Gli ultimi dati in costante crescita impediscono l'allentamento delle misure. Nella nuova classificazione,12 Regioni a rischio alto, 8 moderato e una sola basso

Piano da 222,9 miliardi, Italia Viva astenuta dal voto. Gualtieri: "Gran lavoro, più importante delle polemiche". Palazzo Chigi: "Se Renzi rompe, no a nuovo governo con Iv" ...Crisi di governo oppure no? Il premier Giuseppe Conte è salito al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un incontro che fonti di ...