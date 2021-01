Serviva Enrico Lucci per far ammettere a Salvini le responsabilità di Trump (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giorno è arrivato: Matteo Salvini scarica Trump dopo i fatti di Capitol Hill. Ed è stato necessario l’intervento di Enrico Lucci che, intervistandolo per strada, è riuscito a strappargli una dichiarazione di resa nei confronti dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti. Il leader della Lega – a differenza di quanto fatto finora dalla collega di coalizione, Giorgia Meloni – ha sottolineato come il quasi ex inquilino della Casa Bianca non abbia fatto nulla per richiamare i suoi sostenitori alla vigilia delle proteste e dell’accesso coatto all’interno del Campidoglio. Insomma, alla buonora ma sempre meglio che mai. LEGGI ANCHE > Il post della Meloni sulla chiusura dei social di Trump che la fa sembrare un’altra storia Durante la puntata di #Cartabianca andata in onda ieri sera – martedì 12 gennaio – ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il giorno è arrivato: Matteoscaricadopo i fatti di Capitol Hill. Ed è stato necessario l’intervento diche, intervistandolo per strada, è riuscito a strappargli una dichiarazione di resa nei confronti dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti. Il leader della Lega – a differenza di quanto fatto finora dalla collega di coalizione, Giorgia Meloni – ha sottolineato come il quasi ex inquilino della Casa Bianca non abbia fatto nulla per richiamare i suoi sostenitori alla vigilia delle proteste e dell’accesso coatto all’interno del Campidoglio. Insomma, alla buonora ma sempre meglio che mai. LEGGI ANCHE > Il post della Meloni sulla chiusura dei social diche la fa sembrare un’altra storia Durante la puntata di #Cartabianca andata in onda ieri sera – martedì 12 gennaio – ...

