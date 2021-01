Ristoratori campani in protesta bloccano l’autostrada: “Fateci lavorare” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La protesta dei Ristoratori campani ha mandato in tilt le autostrade. Centinaia di auto stanno proseguendo a velocità bassissima fino a Roma come segno di protesta per richiedere la riapertura delle attività legate al “food” e al mondo della ristorazione. Attualmente i manifestanti, fra lo svincolo di Capua e quello di Caianello (Caserta), hanno incrociato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ladeiha mandato in tilt le autostrade. Centinaia di auto stanno proseguendo a velocità bassissima fino a Roma come segno diper richiedere la riapertura delle attività legate al “food” e al mondo della ristorazione. Attualmente i manifestanti, fra lo svincolo di Capua e quello di Caianello (Caserta), hanno incrociato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

POZZUOLI - Al grido di "lavoro" hanno bloccato l'Autostrada Napoli-Roma, creando code per oltre 30 chilometri. I ristoratori flegrei e dell'intera Campania non ci stanno alle misure restrittive impost ...

Traffico bloccato per circa mezz’ora dai ristoratori campani per protesta sull’autostrada A1 in direzione Roma tra gli svincoli di Capua e Caianello. Una manifestazione organizzata contro le restrizio ...

