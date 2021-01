Resta incastrato con le gambe nella fresa, agricoltore di 55 anni muore nel Casertano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ rimasto incastrato nella fresa del trattore: è morto così un agricoltore di 55 anni che stava lavorando in un fondo a Mondragone, comune del litorale nel Casertano. Una morte orribile, visto che gli arti inferiori dell’uomo sono rimasti bloccati nel macchinario. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Mondragone, che hanno provato in tutti i modi a liberare le gambe dell’uomo dalla stretta mortale, e ci sono riusciti grazie agli arnesi da taglio; a quel punto però il contadino era deceduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ rimastodel trattore: è morto così undi 55che stava lavorando in un fondo a Mondragone, comune del litorale nel. Una morte orribile, visto che gli arti inferiori dell’uomo sono rimasti bloccati nel macchinario. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, provenienti dal distaccamento di Mondragone, che hanno provato in tutti i modi a liberare ledell’uomo dalla stretta mortale, e ci sono riusciti grazie agli arnesi da taglio; a quel punto però il contadino era deceduto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

mattinodinapoli : Resta incastrato tra le lame della fresa del trattore, muore mentre i vigili del fuoco lo estraggono dagli ingranag… - messveneto : Camioncino resta incastrato nel sottopasso di via Marsala a Udine - CrookedWave : @locopartenopeo Ora resta da capire... Chi ha incastrato Kyrie Irving? - piercebog : al suo lobo, stringendole appena il giusto da far scivolare via l’orecchino, che resta per appena qualche secondo i… - Vypeer_ : @Sxctive @NoCaph_ @MM14XO mi raccomando, metti bene il pesce dentro l’usb della play, va a finire che resta incastrato -

Ultime Notizie dalla rete : Resta incastrato Camioncino resta incastrato nel sottopasso di via Marsala a Udine Il Messaggero Veneto Resta incastrato tra le lame della fresa del trattore, muore mentre i vigili del fuoco lo estraggono dagli ingranaggi

MONDRAGONE - Muore incastrato tra le lame della fresa del suo trattore. Questo pomeriggio verso le ore 15:30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento ...

Si ribalta e resta incastrata tra le lamiere: salvata dai vigili del fuoco

COPIANO. Vigili del fuoco, polizia stradale e 118 di Pavia sono intervenuti la mattina di mercoledì 13 gennaio, intorno alle 10.30, sulla strada statale 235 tra Copiano e Vigalfo per un incidente stra ...

MONDRAGONE - Muore incastrato tra le lame della fresa del suo trattore. Questo pomeriggio verso le ore 15:30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento ...COPIANO. Vigili del fuoco, polizia stradale e 118 di Pavia sono intervenuti la mattina di mercoledì 13 gennaio, intorno alle 10.30, sulla strada statale 235 tra Copiano e Vigalfo per un incidente stra ...