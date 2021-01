Recovery Plan, i manager pronti alla sfida della governance (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Un piano del genere va gestito con diverse centinaia, se non un migliaio di manager, persone chiave che vanno mobilitate nel Paese per avere speranza di successo. Bisogna arrivare nei vari filoni di attività abbastanza in profondità, mettere 10-15-25 persone al vertice di una macchina amministrativa che è nata per fare altro non funziona”. Queste le parole di Mario Mantovani, presidente di Cida e manageritalia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress, parlando del Recovery Plan e spiegando che nel corso degli Stati Generali sono state poste delle domande sulla gestione e organizzazione del piano.“Allora non ottenni risposte e purtroppo tutt'ora non mi sembra ci siano – spiega Mantovani -. Credo che la governance debba partire da una ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Un piano del genere va gestito con diverse centinaia, se non un migliaio di, persone chiave che vanno mobilitate nel Paese per avere speranza di successo. Bisogna arrivare nei vari filoni di attività abbastanza in profondità, mettere 10-15-25 persone al vertice di una macchina amministrativa che è nata per fare altro non funziona”. Queste le parole di Mario Mantovani, presidente di Cida eitalia, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'agenzia Italpress, parlando dele spiegando che nel corso degli Stati Generali sono state poste delle domande sulla gestione e organizzazione del piano.“Allora non ottenni risposte e purtroppo tutt'ora non mi sembra ci siano – spiega Mantovani -. Credo che ladebba partire da una ...

