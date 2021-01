Programmi per Fattura elettronica gratis e completi

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dal primo gennaio 2019, è diventata obbligatoria in Italia per tutte le aziende, imprenditori, lavoratori autonomi e liberi professionisti possessori di Partita IVA (che non sono nel regime agevolato), l'emissione di, che sia quindi compilata tramite un software. Il problema con lazionenon è tanto nella difficoltà di usarla, quanto piuttosto nel trovare un valido e completo software per inviare, ricevere e gestire le fatture elettroniche, che nella maggior parte dei casi potrebbe essere davvero troppo difficile da usare per chi non ha dimestichezza e lascia fare tutto al commercialista. Se non siamo ancora attrezzati o desideriamo cambiare programma, in questa guida vi mostreremo i miglioriper la...