Milan-Torino 5-4 dcr, il rientro di Ibrahimovic da titolare | VIDEO (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Milan-Torino ULTIME VIDEO NEWS - Dopo 51 giorni di stop, Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo rientro in campo da titolare negli ottavi di Coppa Italia Milan-Torino 5-4 dcr, il rientro di Ibrahimovic da titolare VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 13 gennaio 2021)ULTIMENEWS - Dopo 51 giorni di stop, Zlatanha fatto il suoin campo danegli ottavi di Coppa Italia5-4 dcr, ildidaPianeta

ZZiliani : Campionato 98-99, sorteggio integrale degli arbitri: vince il #Milan davanti alla Lazio, #Juventus 7^. Campionato 8… - AntoVitiello : #Diaz e #Tonali stanno molto meglio, allenamento di stamattina positivo, e domani potrebbero rientrare tra i convoc… - AntoVitiello : #Milan, turno di riposo per #Kjaer nemmeno convocato per la partita contro il #Torino di Coppa Italia. Ci sono #Tonali e #Diaz - mainsport_it : RT @it_mainsport: #Buongiorno a tutti e buon mercoledì ?? La prima partita di #CoppaItalia è andata , il Milan batte i Torino e passa il tu… - IlMontanari : @Claplaz beh come il titolo di prima pagina 'Il Milan Var' per provare a giustificare la sconfitta meritatissima de… -