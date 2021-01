Mezzo Ama in fiamme sul Raccordo, nessun ferito (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. – fiamme su un camion Ama, alle 12 circa, lungo il Grande Raccordo anulare di Roma. L’incendio sarebbe scaturito dal vano motore mentre il Mezzo transitava in carreggiata interna, all’altezza dell’uscita 15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. nessuna persona e’ rimasta coinvolta. Sul posto anche la Polizia Stradale. Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen. –su un camion Ama, alle 12 circa, lungo il Grandeanulare di Roma. L’incendio sarebbe scaturito dal vano motore mentre iltransitava in carreggiata interna, all’altezza dell’uscita 15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento lea persona e’ rimasta coinvolta. Sul posto anche la Polizia Stradale.

