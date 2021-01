(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Esattamentefa, ildiha avuto l’impatto di una deflagrazione devastante, ma non inattesa, su tutti coloro che lo avevano riconosciuto come unapiù affilate e lucide della sua generazione, forse l’interprete più consapevole e profondo della realtà sociale e politica contemporanea. Nel suo commosso ricordo del pensatore britco, scritto pochi giorni dopo la sua scomparsa, esito tragico di una lunga depressione, Franco “Bifo” Berardi ha commentato: “ha fatto quella cosa che non mi stupisce ma mi raggela, ha compiuto il salto alla dimensione del nulla Nelle cose che ho letto dic’è insieme la coscienza del carattere sociale e storico della ...

Noovyis : (Mark Fisher, quattro anni fa il suicidio di una delle menti contemporanee più profonde) Playhitmusic - - ilfattoblog : 'Hanno scritto di lui: 'Mark ha fatto quella cosa che non mi stupisce ma mi raggela...'' (leggi, di… - ilfattoblog : Mark Fisher, quattro anni fa il suicidio di una delle menti contemporanee più profonde - NowhereLorenzo : 4 anni senza Mark Fisher - minimumfax : RT @battiston_g: #psichedelia: da Ugo Leonzio a Mark Fisher, tra distopie manipolative e 'comunismo acido', biblioteche viventi di piante t… -

Ultime Notizie dalla rete : Mark Fisher

Il Fatto Quotidiano

Bologna. È ormai passato più di anno dalla prima volta delle sardine in Piazza Maggiore, “festeggiato” lo scorso 14 novembre attraverso un cortometraggio pubblicato sul profilo ufficiale del movimento ...Le indiscrezioni riguardanti l'assenza di Ray Fisher dagli interpreti di The Flash e di un recasting in corso sembrano siano infondate. The Flash non prevede la presenza di Cyborg e il ruolo, interpre ...