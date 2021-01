Margherita Buy e Sergio Rubini, una storia d’amore sul grande schermo (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Due grandi nomi del cinema nostrano, Margherita Buy e Sergio Rubini, sono stati marito e moglie, dal 1991 al 1993. I due si sono conosciuti all‘Accademia d‘Arte Drammatica Silvio D’Amico negli anni Ottanta quando entrambi erano studenti: vanno a vivere insieme e recitano insieme nel film di Sergio Rubini, “La Stazione” del 1991. La pellicola si aggiudicherà il David di Donatello ed il Nastro D’Argento come miglior regista esordiente. Il matrimonio tra i due attori si concluderà nel 1993, ma continueranno a mantenere buoni rapporti e stima reciproca. A riguardo, Rubini aveva dichiarato: “Considero Margherita un’attrice molto capace, in grado di fare qualsiasi cosa e interpretare qualunque ruolo” Margherita Buy e Sergio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Due grandi nomi del cinema nostrano,Buy e, sono stati marito e moglie, dal 1991 al 1993. I due si sono conosciuti all‘Accademia d‘Arte Drammatica Silvio D’Amico negli anni Ottanta quando entrambi erano studenti: vanno a vivere insieme e recitano insieme nel film di, “La Stazione” del 1991. La pellicola si aggiudicherà il David di Donatello ed il Nastro D’Argento come miglior regista esordiente. Il matrimonio tra i due attori si concluderà nel 1993, ma continueranno a mantenere buoni rapporti e stima reciproca. A riguardo,aveva dichiarato: “Consideroun’attrice molto capace, in grado di fare qualsiasi cosa e interpretare qualunque ruolo”Buy e...

