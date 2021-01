Le novità General Motors al CES 2021

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il CESchiama, erisponde all’appello. Da qualche anno ormai, le case automobilistiche fanno tappa fissa alla fiera della tecnologia, di solito terreno per produttori di PC e smartphone. Per l’edizione, che fa tappa a Las Vegas ma in forma virtuale, il gruppo statunitense ha proposto vari teaser di vari modelli,